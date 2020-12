Escándalo en la Fórmula 1: un piloto podría ser expulsado por acosar a una mujer

Se trata de Nikita Mazepin, piloto ruso que había sido elegido por la escudería Haas para 2021 como compañero de Mick Schumacher. Tras subir una publicación a sus redes sociales donde se lo ve manoseando a una mujer, podría ser separado de la Fórmula 1 antes de debutar en la próxima temporada.

Mazepin, de 21 años, posteó una historia en su cuenta de Instagram donde se lo ve en un auto particular filmando cómo desde el asiento de copiloto molesta a una mujer mientras ella intenta impedir que le manosee el pecho. El piloto borró las imágenes, pero se viralizaron y fueron vistas por los líderes de la escudería estadounidense.



"El Haas F1 Team no aprueba el comportamiento de Nikita Mazepin en el vídeo publicado recientemente en sus redes sociales. Además, el mismo hecho de que el video se haya publicado en las redes también es aborrecible para Haas F1 Team. El asunto se está tratando internamente y por ahora no se producirán más comentarios al respecto", explicó la escudería Haas vía Twitter.

"Me gustaría disculparme por mis recientes acciones, tanto en lo que respecta a mi inapropiado comportamiento como en lo relativo a su publicación en las redes sociales. Siento haber causado la lógica ofensa y el bochorno a Haas F1. Como piloto de Fórmula 1 debo exigirme más a mí mismo y soy consciente de que he decepcionado a mucha gente. Prometo que aprenderé de esto", escribió el ruso en su cuenta de Instagram.

Por su parte, Andrea D'Ival, la mujer que se ve en el vídeo, expresó: “Quiero hacerles saber que Nikita y yo somos buenos amigos desde hace mucho tiempo y nada de ese video era serio en absoluto. Confiamos el uno en el otro y fue una manera tonta de bromear entre nosotros". En su cuenta de Instagram, la joven escribió: "Yo posteé este vídeo en sus ‘stories’ como broma interna. Lo siento de verdad. Quiero darles mi palabra de que es una buena persona de verdad y que nunca haría nada para dañarme o humillarme".

Sin embargo, la escudería evaluará la situación y definirá si Mazepin acompañará a Mick Schumacher en la próxima temporada de la F1 como pilota de Haas, o si lo expulsa sin haber debutado.