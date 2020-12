Dybala se rio de Koeman y provocó el comentario de todo Barcelona

El choque entre Barceona y la Juventus, que permitió a los italianos clasificarse a octavos como primeros de grupo tras pasar por encima de los azulgranas (0-3), dejó una curiosa y reprochable escena en la zona de bancos justo después de que el árbitro pitara el segundo penalti a favor de la Juventus.

Tras cometer Lenglet una pena máxima por mano, los suplentes de la Juventus no se quedaron conformes con la revisión de VAR que permitió decretar el penal, sino que también pedían la segunda amarilla para el central galo, lo que no gustó a Koeman. El técnico holandés se enfadó con las que consideraba unas protestas desorbitadas y tuvo sus más y sus menos con el banquillo de la Juventus, que le replicó. En ese momento, las cámaras captaron cómo Paulo Dybala se dirigía a Koeman riéndose de él haciendo al mismo tiempo el señal del VAR. El mediapunta argentino logró la complicidad de sus compañeros, que se lo pasaron en grande con la mofa del ex del Palermo con el técnico azulgrana.

Al final, la cosa no fue a más y Koeman volvió hacia su área técnica para contemplar como CR7 ponía el 0-3 en el marcador y dejaba a su equipo totalmente noqueado en otra noche negra para el conjunto azulgrana.