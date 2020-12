Un crack: en la NBA se desarman en elogios por Facundo Campazzo

Facundo Campazzo ya es uno más en Denver Nuggets. Tras su paso por el Real Madrid, su nuevo entrenador en la NBA, Michael Malone, se desarmó en elogios para el base argentino.

"Cuando me deprimo, me pongo vídeos suyos porque me ponen una sonrisa en la cara. El chico juega con una flama y una pasión que no siempre se ve. Se ajustará perfectamente a nuestra cultura", aseguró Malone en una conferencia de prensa que tuvo a Campazzo como tópico principal.

"Es un muy pero que muy buen defensor, un jugador algo disruptivo en defensa, y un creador de 'pick & roll' en el top-5 mundial. Va a ser muy divertido verle jugar", señaló eufórico.

Respecto a la posibilidad de que el argentino pueda hacer dupla con el serbio Nikola Jokic, el entrenador respondió que "son dos de los mejores pasadores del mundo. Incluso hoy en el entrenamiento veías a los demás teniendo que acostumbrarse a jugar con los dos. Como no estés mirando el balón, Campazzo te puede romper la nariz".

"No sé cómo los aficionados no van a enamorarse de su juego cuando tenga la oportunidad de estar sobre la pista. Es pequeño de estatura, pero no hay que juzgarle por ello y sí por el corazón que tiene, que es muy grande, ve pases que otros no ven", sentenció Malone al final.