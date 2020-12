Tensión en Barcelona tras las declaraciones de un campeón del mundo sobre Messi

Andrea Pirlo, entrenador de la Juventus, analizó el encuentro que su equipo disputa ante el Barça este martes en el Camp Nou y con el que cerrarán la fase de grupos de la Champions. El técnico habló de la actualidad que rodea a la 'Vecchia Signora', pero también opinó sobre Koeman, Messi y el momento que atraviesan los blaugrana, que ve similar al del conjunto italiano, en pleno proceso de cambios.

"Koeman esta poniendo en marcha sus ideas y necesita tiempo, como nosotros también", aseguró ante los medios en la rueda de prensa previa que atendió en el Camp Nou. Pirlo afronta el partido entendiendo que "es importante sobre todo crecer y estos partidos son los que te permiten mejorar. La clasificación es importante, da cierta ventaja a nivel de sorteo, pero es más importante como juguemos y si al final del partido estamos contentos o no". En ese sentido, comentó que "no tenemos nada que perder y podemos jugar a cara descubierta".

Cuestionado por la eterna pregunta que rodea a Messi y Cristiano Ronaldo sobre quién es mejor, Pirlo comentó que "tiene razón Koeman, sería un error decir si es mejor uno u el otro. Se han repartido Balones de Oro en los últimos quince años, no es justo decir quién es mejor, son dos chicos que están haciendo disfrutar a millones y millones de aficionados cada vez que juegan. Hay que agredecerles todo lo que han hecho por el fútbol".

A nivel particular, se refirió a Leo Messi y dio su punto de vista sobre el momento que está viviendo: "Está en un momento especial de su vida, no de su carrera, porque ha tenido algún problema este verano", refiriéndose a "si se quedaba en el Barça o no, pero durante los partidos siempre ha demostrado su valor". Y cree que, "más que futbolístico, probablemente tiene un problema mental, pero no quiero entrar, no nos toca a nosotros. Messi es un fenómeno y lo ha demostrado".