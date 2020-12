No se guardó nada: el director deportivo del PSG también habló sobre el fichaje de Messi

El presente del Barcelona es caótico. Tanto deportiva como dirigencialmente, el presente del club culé no es para nada armonioso. A partir de una "reestructuración" se bajaron del barco técnicos y jugadores reconocidos como Luis Suárez y Arturo Vidal, entre otros. ¿Les sigue Lionel Messi?

El futuro del futbolista argentino es un misterio. Su contrato con el azulgrana termina en junio del 2021, pero tiene libertad para negociar desde el 1 de enero. En este sentido, salieron a flote sobre los posibles candidatos: Manchester City, por un lado, impulsado por el Kun Agüero y Pep Guardiola, y por el otro, el PSG.

En los últimos días se ha hecho fuerte el rumor de unas posibles tratativas del PSG por la máxima figura del Barcelona y la Selección Argentina. Los dichos de Neymar, su ex compañero e íntimo amigo, posicionan al club francés como un destino más que verosímil. “Me gustaría volver a jugar con Messi, es lo que más quiero, para disfrutar con él otra vez dentro de la cancha. Lo pondría en mi lugar, no tengo problema, salgo yo. Quiero volver a jugar con él, seguro el próximo año tenemos que hacerlo”, sostuvo Ney.

Por este camino, también habló el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaïfi y ahora fue el turno del director deportivo del club, Leonardo. “Tenemos que respetar a Messi y al Barcelona. Messi es un jugador del Barcelona. Cuando tocan a uno de nuestros jugadores no estamos contentos y por eso nosotros no tocamos a los jugadores de otros equipos”, señaló.

“No es el momento de hablar de eso. Ahora no toca hablar sobre la ventana de fichajes. Pensamos en nuestra temporada, en nuestros objetivos y en mantener la concentración. Tenemos los jugadores para eso, un equipo que sigue siendo competitivo aunque hagamos rotaciones”, manifestó en la misma línea que el presidente y que el técnico del equipo, Thomas Tuchel, quien declaró: "No puedo hablar de Messi porque no es uno de mis jugadores y le tengo mucho respeto a él y al Barcelona. No tengo nada que decir”.