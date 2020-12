¡Histórico! Checo Pérez ganó su primera carrera en Fórmula 1

Checo Pérez ganó su primera carrera en Fórmula 1. De esta manera, suma su décimo podio en la competencia, pero es la primera vez que se sube al primer lugar. Arrancó en el último lugar y terminó primero en el Gran Premio de Sakhir.

El piloto de Racing Point ocupa el primer lugar después de 190 carreras en la Fórmula 1. Luego de la carrera, manifestó: “Estoy sin palabras. Espero no estar soñando. Diez años me tomó. No se que decir. Después de la primera vuelta, la carrera había terminado, pero se trataba de no rendirse. Creo que hoy ganamos por méritos".

El top 10 de la carrera quedó conformado así: Perez, Ocon, Stroll, Sainz, Ricciardo, Albon, Kvyat, Bottas, Russell, Norris.

Por otra parte, la última ocasión en la que un mexicano ocupó dicho lugar en el podio fue en 1970, cuando Pedro Rodríguez ganó el Gran Premio de Bélgica en 1970.