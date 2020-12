Desolador: una estrella de la NBA rompió el silencio con un estremecedor relato

La estrella de los Minnesota Timberwolves, Karl-Anthony Towns, ya se había mostrado hablando sobre la difícil situación que estaba atravesando su familia debido a la pandemia por coronavirus desde sus inicios, cuando su madre contrajo la enfermedad y no pudo superarla; pero ahora el panorama es aún peor: también perdió a su tío.

En las últimas horas, y mientras se pone a punto para comenzar la nueva temporada de la mejor liga del mundo del básquet, Towns brindó un estremecedor relato sobre las muertes por COVID-19 que golpearon a su familia. “No creo que volver al básquetbol sea una forma de terapia, ya que mi madre y los miembros de mi familia que fallecieron no me verán jugar y esa alegría que me provocaba ya no existirá”, explicó.

“Anoche recibí una llamada diciendo que había perdido a mi tío. Siento que la vida me ha endurecido y humillado. Vi muchos ataúdes en los últimos siete meses. Soy yo quien busca respuestas para tratar de mantener a mi familia bien informada y tomar todas las medidas necesarias para mantenerla con vida”, manifestó en diálogo con ESPN.

“Siempre me hacía sonreír ver a mi mamá en la línea de fondo y en las gradas y ver que pasaba un buen rato viéndome jugar. Va a ser difícil hacerlo de nuevo sin ella. Va a ser difícil decir que esto es terapia. No creo que vuelva a ser una terapia para mí. Pero me da la oportunidad de revivir los buenos recuerdos que tuve con un ser adorable como era mi madre”, sostuvo Towns.