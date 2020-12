La fuerte frase de un jugador de Boca sobre el último cruce con River por Copa Libertadores

El jugador de Boca Juniors Nicolás Capaldo habló en TyC Sports sobre diversos tópicos: el buen momento de Boca, el liderazgo de Tévez y además recordó el cruce con River por Copa Libertadores del año pasado con una fuerte frase.

Cuando le preguntaron por una clara llegada en el clásico copero y su posterior remate muy desviado, Capaldo sostuvo: "Esa jugada me va a quedar para siempre, pero uno tiene que mirar para adelante y entrenar para que no vuelva a pasar".

Por otro lado, el volante aseguró que "empezar desde atrás con vallas invictas nos da tranquilidad y sabemos que en algún momento vamos a convertir. En varios partidos tuvimos la chance de marcar muchos goles y eso también es importante".

A sus 22 años, y asentado en el plantel tras la decisión de Miguel Russo de no tener en cuenta a Guillermo Pol Fernández por su inminente salida del club, reflexionó acerca de algunas buenas oportunidades para convertir que no pudo concretar: "Tengo esa espina porque estoy fallando en los últimos metros".

Por último, en relación a la dinámica y al despliegue que muestra en cada partido, concluyó con una frase risueña, al revelar que Carlos Tévez lo ordena en la cancha y le pone límites: "Cuando vamos ganando y me ve cerca de él me dice 'andá más atrás, más cerca de Campuzano', y me caga un poco a pedos".