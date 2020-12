Terminante decisión del Barcelona tras la lesión de Coutinho

El Barcelona parece no tener paz y sigue sumando malas noticias. La última fue este miércoles, cuando el brasileño Philippe Coutinho sufrió una lesión en el menisco externo de su rodilla derecha por la cual deberá ser operado y su recuperación demandará al menos cuatro meses, por lo que el club ya tomó una firme decisión.

Pese a la baja, la dirigencia del Blaugrana no saldrá al mercado de pases a buscar un reemplazante ni adelantará la opción de Memphis Depay, un jugador que viene pidiendo Ronald Koeman desde que se hizo cargo de la dirección técnica del primer equipo tras la salida de Quique Setién.

La situación económica del Barça no es la mejor y por eso se espera que no haya grandes contrataciones en este mercado de pases. Además, el 24 de enero se conocerá al nuevo presidente por lo que la Comisión Gestora que maneja el club de forma interina tras la renuncia de Josep María Bartomeu dejará todo en sus manos, de manera que la nueva directiva tendrá una semana, la última de enero, para fichar todo lo que quiera.

Por otra parte, Depay finaliza su contrato con el Olympique de Lyon el próximo 30 de junio, por lo que priorizando el tema económico lo más lógico sería esperar seis meses para que llegue gratis al club, aunque su llegada en enero aún no está descartada del todo.

Por estas horas, la idea de la dirigencia del Barcelona es salir al mercado de pases sólo si se vende a un futbolista. Si no sale nadie y no deja algún ingreso, no se puede fichar. "Se han perdido 300 millones, no hay dinero", aseguró una fuente del área deportiva al diario catalán Mundo Deportivo.