Escándalo en Barcelona: Rousaud y Minguella mintieron en una promesa de campaña y los descubrieron

La campaña electoral por la presidencia del Barcelona FC no tiene límites. Los candidatos continúan prometiendo y adelantando sus planes en caso de ganar, pero no siempre pueden sostenerse en el tiempo.

Las últimas noticias recaen en que Emili Rousaud y Josep Maria Minguella confesaron que, si resultan electos, irían a la carga para fichar a Erling Haaland, promesa -un tanto cumplida- del fútbol mundial, pese a la delicada situación económica del club.

“A nivel personal he hablado con Raiola y tengo exactamente todos los datos si Emili Rousaud sale presidente. Lo tendrá que aprobar el director deportivo. Si lo hiciéramos al revés, empezaríamos mal”, comentó Minguella en el acto de la candidatura de Rousaud.

Sin embargo, en las últimas horas fue el propio Mino Raiola, representante del jugador del Borussia Dortmund, quien rompió el silencio y negó haber tenido contacto alguno.

“Fake news! Nunca he hablado con ningún candidato presidencial del Barcelona sobre Haaland y no lo haré. Si hay un nuevo presidente elegido en enero, me puede llamar”, dijo Raiola en el portal alemán Sportl.

De esta manera, el representante sostuvo que solo daría inicio a las negociaciones con quien resulte presidente del Barcelona y no con sus candidatos. ¿Arranca un nueva novela?