Otra figura anunció que no jugará el Australia Open

El francés Jo-Wilfried Tsonga anunció que no jugará el Abierto de Australia a causa de una lesión en su espalda de la que no se recuperó por completo, por lo que su ausencia se suma a la de la leyenda suiza Roger Federer, quien tampoco asistirá al primer Grand Slam de 2021 para acentuar la recuperación de su rodilla derecha después de dos intervenciones.



Tsonga, de 35 años, no juega desde que se retiró del partido que perdía con el australiano Alexei Popyrin en la primera ronda en Melbourne Park en enero pasado.



"A pesar del gran progreso en los últimos meses, todavía no puedo competir, de acuerdo con el equipo médico", escribió el francés que fue finalista de Australia 2008, en una publicación en las redes sociales.





Tsonga, que se ubica en el puesto 33ro del ranking de la ATP, admitió: "Tengo muchas ganas de volver a una cancha de tenis, pero debo ser paciente... Incluso si no ir a Australia este año me rompe el corazón".



El primer Grand Slam de 2021 se retrasó tres semanas (comenzará el 8 de febrero) debido a las estrictas normas fronterizas de Australia para frenar la propagación del nuevo coronavirus.



A principios de esta semana, el seis veces campeón Roger Federer, de 39 años, también anunció su ausencia del Abierto de Australia debido a su lesión de rodilla.