El ídolo de River que volvería "con los ojos cerrados" si Gallardo se lo pide

Tras la sorpresiva salida de Lucas Pratto, muchos nombres aparecieron en escena para ocupar su lugar en River. Al parecer, el club de Núñez se arreglará con lo tiene pero desde Colombia llegó un mensaje que hizo delirar a los hinchas teniendo en cuenta que el protagonista es un futbolista muy querido: Teo Gutiérrez.

Entrevistado por TyC Sports, el cafetero no ocultó su deseo al ser consultado sobre un posible regreso. "Me volvería a poner la camiseta de River con los ojos cerrados. Piloteo yo el avión", dijo entre risas. Teo jugó un par de años en el Millonario y se fue luego de la recordada victoria ante Cruzeiro que encaminó la obtención de la Libertadores 2015, logro que no pudo festejar.

En la misma línea, el atacante de Junior se refirió a la participación del conjunto de Marcelo Gallardo en la edición actual de la Libertadores y expresó: "siempre es candidato por el fútbol que muestra, por la jerarquía, por cómo maneja los partidos, las circunstancias y los jugadores".

"Cuando se complica el partido, alguno se las ingenia y clava un golazo o sale el as en la manga de (Marcelo) Gallardo", agregó entusiasmado. Teo también dejó su pálpito para el clásico del sábado en La Bombonera por la Copa Diego Maradona: "está muy parejo, pero deseo que gane River. Además, en cancha de Boca se agranda".