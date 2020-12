Aseguran desde Miami hasta cuándo Messi permanecería en Barcelona y por qué

Leo Messi reveló en su entrevista con Jordi Évole un destino que le ilusiona más allá de que decida irse esta temporada o no. El argentino confesó que “siempre dije que tengo la ilusión de que me gustaría disfrutar de la experiencia de vivir en Estados Unidos, de vivir esa Liga y esa vida, pero luego si pasará o no, no lo sé, no es un ahora o en el futuro, y por eso digo lo de volver”. Una respuesta en la línea de la información publicada el pasado viernes por el portal Mundo Deportivo en la que se apuntaba a un posible futuro del argentino en el Inter de Miami de la MLS, que quiere contratarlo.

Descartados el Madrid y el Atlético de Madrid como opciones de futuro por el propio Messi, el periodista de La SER afincado en Miami, José Antonio Ponseti, puso ayer algo más de luz a los planes de futuro de Leo Messi en Miami. “Se me hace difícil pensar que Messi se vaya ir ahora del Barça, salvo que pase algo, y haya otra hecatombe y volvamos a donde estábamos este verano, la idea de Messi es aguantar en Barcelona hasta el 2023, y entonces llevaría a sus hijos a estudiar a Miami para que hagan tres o cuatro años de ‘high school’ y que de ahí salten a la universidad. Eso es lo que él quiere”, explicó Ponseti.

El periodista catalán, de 53 años, desveló que coincidió hace un año y medio con Messi en Miami y explicó algunos detalles del apartamento que el crack del Barça compró en Miami. El edificio Porsche está situado en el exclusivo Sunny Isles Beach, donde residen mucho judíos ortodoxos y en el edificio de Messi hay muchos rusos, de hecho, en los supermercados de la zona la mayoría de supermercados tienen cosas de Rusia”, señaló. Ponseti también detalló que, “en función de los acabados, el apartamento de Messi en Miami puede ir de los 7 a los 9 millones de euros”.

Por tanto, a la espera de la propuesta que le haga el nuevo presidente que salga elegido el próximo 24 de enero, la idea de Messi sería quedarse compitiendo en el Barça, y así poder llegar también en las mejores condiciones al Mundial de Qatar de diciembre del 2022, y luego, ya en verano, trasladarse a Miami.