Mario Ledesma rompió el silencio tras el escándalo de Los Pumas

Mario Ledesma, head coach de la Selección argentina de rugby, Los Pumas, habló en conferencia de prensa antes del partido del próximo sábado ante Australia, por la última fecha del Tres Naciones, y se refirió al escándalo que envolvió al equipo tras los viejos tuits cargados de xenofobia y discriminación de tres integrantes de su plantel: el capitán Pablo Matera, Guido Petti y Santiago Socino.

"Todo el plantel vivió una semana muy difícil. Hubo una carga emocional mucho mayor a la imaginada. Sufrieron mucho lo que pasó", comenzó diciendo el DT argentino, quien agregó que "el grupo reaccionó uniéndose cada vez más. La noche de ayer fue muy linda, en un momento haber vivido algo así es esperanzador".

Por otra parte, Ledesma confirmó que más allá de que la Unión Argentina de Rugby decidió levantar las sanciones a los jugadores, Matera, Petti y Socino no serán parte del encuentro ante el conjunto australiano. "Hubo acuerdo común con los jugadores: nos pareció mejor que no jueguen este sábado. Obviamente reconocen lo que hicieron y están realmente arrepentidos y avergonzados de lo que hicieron y todos lo estamos, pero lo que puedo decir es que no son las mismas personas que tenían a los 17 o 18 años", dijo Ledesma.

El que quedó más expuesto fue Pablo Matera, por su rol de capitán del representativo nacional. Sobre él, el head coach de Los Pumas dijo que "la mejor decisión que tomé como entrenador fue nombrar a Pablo como capitán. Hace dos semanas lo elogiaban en todos lados". "Son grandes hombres, hombres de familia, Pablo tiene un hijo, es un gran líder y un gran ejemplo también", agregó.

Finalmente, el DT aprovechó y también se refirió a las críticas recibidas por el no homenaje a Maradona. "Entendimos que la gente se sintió dolida por el homenaje a Maradona y no tenemos problema en pedir disculpas. Nos tendríamos que haber asesorado mejor en cuanto a la situación en la Argentina. Hubiésemos hecho todo diferente y evitado todo esto", cerró.