La picante declaración de un jugador que enfrentará a River por Libertadores

River Plate eliminó a Paranaense en los octavos de final y se medirá ante Nacional por los cuartos, que llega tras haber eliminado a Independiente del Valle desde el punto penal. El encuentro de ida tendrá lugar el próximo miércoles a las 18 horas.

En la previa, Gonzalo Bergessio, delantero y goleador de Nacional, declaró en diálogo con SuperFútbol que el Millonario es un "equipazo", pero que sin embargo están "muy confiados" y que las posibilidades de quedarse con la clasificación es "50/50".

“Es muy motivante jugar contra River, para nosotros es una chance única, hace mucho que el club no llega una instancia de este tipo”, señaló Bergessio. Y agregó: "más allá de no mostrar el nivel del año pasado es un equipo muy duro, muy competitivo, con el mejor entrenador de los últimos año de América; va a ser una batalla linda”. Además sostuvo que no pueden "dar ventajas ante un rival como River".

El futbolista ya le ha convertido goles al Millonario vistiendo otras camisetas, pero le restó importancia y señaló: “cuando era más joven le he convertido algunos goles, pero el fútbol es actualidad, del pasado no puede jugar nadie".

Por último, el delantero no se achicó ante la jerarquía de River y afirmó: "sabemos lo que es River pero nosotros tenemos lo nuestro”.