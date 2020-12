"En el fútbol no se puede dormir...", la contundente frase de Simeone

Diego Simeone, entrenador de Atlético de Madrid, brindó hoy una particular frase para sintetizar su obsesión por no dar ventajas en el fútbol y sobre las adversidades que se le plantearon en los últimos días con la salida del delantero Diego Costa y la sanción al inglés Kieran Trippier.



En la rueda de prensa previa al partido de mañana ante Getafe por la 16ta. fecha de la Liga española, el "Cholo" Simeone utilizó una particular frase para graficar las dificultades que se le plantearon en el breve receso por la Navidad.





"Parece que desde que jugamos con Real Sociedad pasaron meses pero fueron pocos días", expresó Simeone, quien en el medio perdió a dos futbolistas importantes del plantel.



Primero, el defensor inglés Trippier, lateral derecho titular del Atlético, recibió una sanción de diez semanas por parte de la Federación Inglesa de Fútbol que lo encontró culpable de quebrar las reglas de apuestas deportivas.



"Es una injusta sanción. Ojalá se pueda revisar porque Atlético no tiene nada que ver y nos sentimos perjudicados", se quejó Simeone en la rueda de prensa transmitida por la página del club "colchonero".



Y hoy, el delantero hispano-brasileño Diego Costa rescindió su contrato de común acuerdo con el club en busca de la continuidad que perdió desde la llegada del uruguayo Luis Suárez.



"Hablamos con él y tenía la necesidad de nuevos desafíos. Donde vaya hará las cosas bien porque es un luchador", remarcó el DT argentino sobre la salida del experimentado atacante.



Sin embargo, Simeone admitió que no le gustaría que Diego Costa se sume a un club español que compita con su equipo.



"No nos queremos perjudicar. Seguramente el club habrá puesto eso en consideración para que haya un equilibrio", alertó.



"Como siempre decimos: en el fútbol no se puede dormir porque siempre hay alguien despierto", sintetizó el "Cholo", quien mañana pondrá en juego la punta de la Liga española que comparte con Real Madrid, cuando reciba a Getafe en el estadio Wanda Metropolitano.