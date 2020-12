El insulto de Zidane que sale a la luz ahora y se vuelve viral en España

El exjugador del Mónaco Jerome Rothen desveló en la cadena de radio RMC Sport, en la que colabora, un incidente que tuvo con Zinedine Zidane en la Liga de Campeones 2003-04, en la que los monegascos eliminaron al Real Madrid. ‘Zizou’ le recriminó que estuviera perdiendo tiempo con 3-1 a favor.

“Es un punto negro en mi carrera lo que ocurrió con Zidane. Me dijo, levántate, hijo de puta. Zidane y yo nos conocíamos de la selección francesa. No entendí lo que ocurrió en aquel momento porque teníamos una buena relación. Estábamos ganando 3-1, estábamos clasificados para semifinales, perdí tiempo y Zidane había perdido el balón. Era el Real Madrid de los galácticos que estaba siendo eliminado por el pequeño Mónaco”, comentó.

Zidane junto a Raúl y Ronaldo.

Rothen añadió que “puedo comprender la frustración y que estuviera enervado, pero este tipo de palabras no las entendí porque es alguien que conocías, con el que has entrenado y con el que has jugado en la selección. No te digo que fuéramos los mejores amigos del mundo, pero no entiendo los insultos con alguien que has jugado en la selección”.