Una estrella del Atlético Madrid pidió irse ¿por culpa de Luis Suárez?

Diego Costa, delantero del Atlético de Madrid, pidió al club rojiblanco su salida en el próximo mercado de invierno, que comienza el 4 de enero, según avanzó el diario 'AS' y pudo confirmar la agencia EFE. El hispano-brasileño no está a gusto con la suplencia que le acarreó el fichaje en verano del uruguayo Luis Suárez y, ante la necesidad de protagonismo, se quiere ir.

Costa acaba contrato con el club colchonero este 30 de junio. El Atlético no tenía intención de renovarle, así que adelantar su marcha unos meses no se contempla como algo traumático. Por el momento no hay acuerdo entre las partes y el "9" no se entrenó este lunes con el equipo.

En el caso de ir a un equipo brasileño por asuntos familiares, el club le ha trasladado que podía rescindir gratis el contrato, sin indemnización por traspaso al destino al que vaya en ese supuesto. El requisito, en cambio, es diferente si ficha por posibles oponentes del equipo madrileño tanto en LaLiga Santander como en la Liga de Campeones de esta temporada.

Con la duda de los motivos de su marcha, si son los personales que citan algunas fuentes, los deportivos de los que hablan otras o ambos, lo cierto es que su salida supone anticipar el fin del vínculo entre ambas partes que ya tenía fecha fijada en el contrato: el próximo 30 de junio de 2021. No se iba a renovar.