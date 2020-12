Se confirmó un secreto a voces en Godoy Cruz: el Morro García, afuera

La humillante derrota con Racing traigo serias consecuencias en Godoy Cruz. La primera importante fue la salida del entrenador, Diego Martínez, y luego se confirmó una noticia que se venía manejando hace varios días que tenía como protagonista al Morro García. Su ausencia en la lista de concentrados para este partido generó algunas dudas que hoy tuvieron respuesta.

José Mansur, presidente bodeguero, habló con Dos de Punta y tuvo duras frases contra el uruguayo que no volver a ponerse la camiseta ya que "el ciclo del Morro en Godoy Cruz está terminado". "Necesitamos tener líderes y que sean positivos. La realidad es que hemos tenido líderes negativos", declaró.

Y, en la misma línea, siguió pegándole al "9": "Tienen que apoyar a los más chicos y no tratarlos mal. No podés ser un líder y no ir al gimnasio y estar en rojo con las mediciones. No les podés tirar el ego para abajo. Profesionalmente, no han cumplido con lo que deben cumplir".

"La principal autocrítica es que nunca dejamos limpio el vestuario. La depuración del plantel se está charlando. Igual vamos a charlar con el DT que llegue. Vamos a buscar 5/6 jugadores de jerarquía y experiencia", sentenció Mansur y dejó un esperanzador mensaje a los hinchas: "No vamos a tener problemas con el promedio, de eso se tienen que quedar tranquilos".