Gracias a Ginobili: la "dieta mágica" que llevó a Campazzo a la NBA

Facundo Campazzo está viviendo el sueño. El base argentino, tras años de gran rendimiento en el Real Madrid, aterrizó en la NBA y está disputando su primera temporada en el mejor básquet del mundo, al que llegó gracias a su talento, pero también a su profesionalismo, en el que se destaca, entre otras cosas, una estricta dieta que adoptó después de un chiste.

Es que en la previa de los Juegos Olímpicos Londres 2012, durante un entrenamiento de la Selección argentina, el cordobés se sacó la camiseta y Emmanuel Ginobili no lo perdonó: "Es la primera vez que veo un base de 20 años con un poco de panza", disparó Manu, haciendo reír a todos.

Y el comentario caló hondo en el actual base de Denver Nuggets, quien rápidamente cambió el chip y se puso en campaña para llevar adelante una dieta por la cual hasta renunció a las riquísimas empanadas árabes que prepara su mamá.

"Cuando estoy en el hotel se me complica, pero normalmente sí, sigo la dieta. Me tomo un café o unos mates y me voy a entrenar. Regreso y almuerzo, estoy toda la tarde con las chicas y a la noche ceno y ya está", afirmó Campazzo sobre la dieta especial que lleva en la NBA.

En diálogo con el programa Esta Noche, de ESPN, Facu explicó que hace un ayuno intermitente para ir a entrenar, y luego consume una variedad de alimentos en dos comidas diarias: verduras, huevos, pescado, palta, frutos secos y coco.

Pese a su estricta dieta, y como buen cordobés, no renunció al fernet, aunque lo consume muy poco sobre todo porque no lo consigue. "Acá no hay y en España hace mucho que no tomaba. Pero si tengo lejos un partido, o no entreno al otro día... a ver, no me tomo una botella, pero alguno me tomo, está permitido", aseguró.