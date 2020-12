La buena noticia que recibió Gallardo y una de las figuras de River

Con la vuelta de Enzo Pérez a la titularidad, el plantel de River continuó con una nueva jornada de entrenamientos en el River Camp de cara al duelo del próximo domingo contra Arsenal, el último del año. Los trabajos comenzaron a las 9.30 de la mañana en Ezeiza con testeos antígenos, que arrojaron resultados negativos, por lo que no hay ningún sobresalto ante la Liga Profesional de Fútbol en la previa de la tercera fecha de la Copa Diego Maradona.

La idea del entrenador Marcelo Gallardo es utilizar la mayoría de titulares para defender la punta en la Zona Campeonato A, en el Libertadores de América, y después planificar el comienzo del 2021. Es que el Superclásico se disputará el 2 de enero y a veces puede ser un engaño a la hora de no cuidar a todos los jugadores de cara a la ida de la semifinal de la Copa Libertadores frente a Palmeiras, tres días más tarde.

? [Parte médico] Todos los hisopados realizados al plantel y cuerpo técnico arrojaron resultado negativo. pic.twitter.com/saoMcBzUhI — River Plate (@RiverPlate) December 24, 2020

Teniendo en cuenta el alta médica de Nacho Fernández, quien dejó atrás una lumbalgia, el DT cuenta con el plantel completo a disposición. De todas maneras, el mediocampista ocuparía un lugar entre los suplentes ante el equipo dirigido por Sergio Rondina, ya que el Muñeco no lo quiere arriesgar. Todo lo contrario: prefiere tener los futbolistas al 100 por ciento desde lo físico, más allá del juego que le puede dar el ex-Gimnasia.

La buena noticia es la presencia de Enzo Pérez, quien salió del once titular después de contagiarse de coronavirus, pero ahora ya cumplió con el aislamiento y Gallardo recupera a su estandarte. Lo cierto es que Leonardo Ponzio jugó para quedarse y no perdió el puesto por rendimiento, pero la titularidad pertenece al ex Valencia.

En resumen, River alistaría a: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Robert Rojas, Javier Pinola, Fabrizio Angileri; Bruno Zuculini, Pérez, De La Cruz, Jorge Carrascal; Rafael Santos Borré y Matías Suárez.