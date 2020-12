Se filmó acosando a una mujer, publicó el vídeo y ahora piden su expulsión del equipo

Hace menos de un mes que Haas anunció a Nikita Mazepin como uno de sus pilotos para el 2021. Pero desde entonces, el piloto ruso de 21 años no ha hecho más que generar escándalo.

El 9 de diciembre fue noticia porque subió un video a sus historias de Instagram, en el que se lo ve manoseando a una mujer que va en el asiento trasero del auto, mientras ella trata de evitarlo. Las consecuencias, hasta el momento, se basan en una condena pública y en una campaña de los fanáticos que ya reúne más de 50000 firmas para pedir su expulsión.

Además, el enojo de sus detractores se potenció cuando Mazepin borró todo el contenido en sus redes, inclusive la disculpa pública que había ensayado: "Me gustaría disculparme por mis acciones recientes tanto en términos de mi propio comportamiento inapropiado como por el hecho de que fue publicado en las redes sociales. Lamento la ofensa que he causado con razón y la vergüenza que he traído al equipo Haas F1. Tengo que mantenerme en un nivel más alto como piloto de Fórmula 1 y reconozco que me he decepcionado a mí mismo y a mucha gente. Prometo que aprenderé de esto".

El hashtag #SayNoToMazepin ha sido una tendencia en las redes sociales desde que se publicó el vídeo inicial, y el hecho de que eliminase la disculpa, sólo ha hecho que la tormenta de críticas aumente.

Por su parte, Haas realiza una investigación interna y privada sobre el asunto.

Las palabras de la mujer

La mujer acosada por Mazepin es la modelo e instagramer Andrea D'IVal, quien pasó de defenderlo a postear unas sugerentes historias que podrían inculpar al piloto.

"Hola chicos, sólo quiero que sepan que Nikita y yo hemos sido buenos amigos durante mucho tiempo. ¡Nada de ese vídeo era serio en absoluto! Confiamos mucho el uno en el otro y esta fue una forma tonta de bromear entre nosotros. Publiqué ese vídeo en su story como una broma entre nosotros. Lo siento mucho. Puedo dar mi palabra de que es realmente una buena persona y que nunca haría nada para herirme o humillarme", había dicho en una primera instancia.

Pero en los últimos días su versión cambió de rumbo. Contestando preguntas en historias de Instagram, la modelo no dudó en dejar mensajes como "no dejes que nadie te toque o te falte el respeto de nuevo" y "no beber demasiado tequila en una fiesta en un yate en Dubai". También compartió en sus redes sociales una publicación sobre "¡protege a las chicas borrachas!".

El posible reemplazante

Sería Pietro Fittipaldi, reserva del equipo. El piloto cambió su descripción en redes sociales y agregó: "Piloto de Fórmula 1 de Haas". ¿Palito? Lo cierto es que fue él quien reemplazó a Romain Grosjean tras el milagro de Bahréin.

Por su parte, Mazepin solo se describe como "piloto de carreras profesional", lo que enciende la especulación de los hinchas.