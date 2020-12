Escándalo en Barcelona: el club abandonó a una figura en Turquía por negociar en secreto con el Real Madrid

Lo que le faltaba. Cuando parecía que el triunfo del Barcelona sobre Valladolid le daba un respiro al club, que enfrenta conflictos políticos, económicos y deportivos, apareció un nuevo capítulo.

En esta ocasión, el protagonista es Thomas Heurtel, base francés que se desempeña en el básquet culé, a quien el club dejó varado en Turquía tras la derrota por 86 a 79 ante Anadolu Efes por la Euroliga.

Según informó Mundo Deportivo, los motivos que acompañaron la decisión de la dirigencia del Barcelona de dejar al jugador en Turquía y que no vuelva con el grupo consisten en que el propio Heurtel había pedido viajar con la delegación, pese a no estar concentrado por el técnico, para negociar con Fenerbahçe, pero descubrieron que en realidad estaba negociando en secreto con el Real Madrid, que busca reemplazo para Facundo Campazzo.

La acción del Barcelona resonó en todo el mundo y diversas figuras apuntaron contra el conjunto catalán:

Mike James: “Realmente me pregunto cómo no lo dejaron subir al avión. Siempre he visto al Barça como uno de los estándares de oro de la Euroliga, pero si esto es lo que parece, es una pena de verdad. No te queremos en este club y queremos que te vayas, pero puedes ir solo al lugar que decimos... Esto no es una dictadura".

Kevin Seraphin: "Bueno, cambia tu forma de verlo. A mí no me sorprende esto. Los fans son increíbles, pero los responsables son un puñado de aficionados... Les ofreceré un cerebro para Navidad”.

Evan Fournier: “Barcelona, son mezquinos por esto”.

Alfonso Reyes: “Acto injustificable e indigno”

El comunicado del Barcelona

1. El domingo, día en que el equipo se enfrentaba al Joventut de Badalona, el Club y el jugador decidieron que el jugador no disputara el partido para evitar una posible lesión, ante un acuerdo de resolución de contrato mutuo inminente.

2. El lunes el Club permite al jugador, que no estaba convocado para el partido contra el Anadolu Efes, viajar con el equipo a Estambul para solucionar su futuro profesional, tal y como él y su representante pidieron.

3. El martes el jugador pidió permiso al club para hacer vida paralela al equipo durante este desplazamiento y poder resolver su futuro profesional.

4. El martes al mediodía, el Club y el agente del jugador rompen las negociaciones y se emplazan a seguir hablando. Ante la situación generada por esta ruptura de las negociaciones, y al no estar bajo la disciplina del equipo en este partido, se decide que el jugador no vuelva con el grupo. El jugador no estuvo desatendido en ningún caso y se le dieron todas las facilidades -noche de hotel, billete de vuelo regular y toda la documentación pertinente- para poder viajar y volver a Barcelona el día siguiente.

5. Finalmente, el Club quiere comunicar que Thomas Heurtel sigue formando parte de la disciplina del FC Barcelona, a la espera de poder solucionar su futuro en los próximos días.