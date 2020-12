Zidane ignoró públicamente a Koeman y sumó una nueva polémica en el fútbol español

En la conferencia de prensa correspondiente a la previa del encuentro entre Real Madrid y Granada, que tendrá lugar este miércoles a las 15:45, el entrenador Zinedine Zidane respondió a todo, menos a las acusaciones de Ronald Koeman.

El entrenador del Barcelona se había manifestado enfurecido por un supuesto favoritismo del VAR y todo el arbitraje por el Real Madrid, poniendo como caso ilustrativo una mano de Sergio Ramos que no fue sancionada como penal. Koeman intentó plasmar un manto de sospecha, pero desde el Real no le respondieron.

Zidane optó por contestar: "Las palabras de Koeman ni te digo porque pensamos solo en el Granada". Y aseguró con respecto a los árbitros y la molestia sobre las críticas que recaen sobre ellos: "Molesta porque al finan nunca me meto con los árbitros y no lo voy a hacer nunca. Son parte del juego y ellos también aciertan o no, como los jugadores y como todos, aquí y en la vida".

"Es verdad que se habla mucho cuando hay algo puntual con el Madrid y los árbitros, es lo que tiene el Madrid. Es un poco pesado de verdad hablar de esto, nos interesa el partido de mañana. Hay que estar concentrados", sentenció.

Habiendo aclarado eso, el técnico decidió focalizarse en lo suyo. Con respecto al partido por delante, aseguró que el encuentro con el Granada "es un partido muy importante porque es un equipo que está haciendo una gran temporada y sabemos lo que nos jugamos. Hay que estar preparados, pero más aún en el partido de mañana porque el Granada compite muy bien".

Por otro lado, hizo un repaso sobre la situación de algunos jugadores:

Modric: "Tiene molestias y esperemos que sea poca cosa pero como siempre no vamos a arriesgar y veremos si en estos días de descanso podemos recuperarlo".

Hazard: "Anímicamente hasta ahora quizá no fue fácil. pero ahora le veo bien. Hay que hacer las cosas con paciencia, poco a poco".

Isco: "Está mejor de su lesión y le veo con ganas siempre. Es un jugador especial y los que juegan menos no es fácil para ellos. Pero estoy muy contento con todos".

Asensio: "Siempre he confiado en él y es lo más importante. Ahora el equipo está jugando bien y es verdad que los últimos partidos no ha jugado mucho pero lo que tiene que hacer como todos es aportar lo que él sabe".

Para finalizar, también se expresó sobre el celebrado regreso de Iker Casillas al Real Madrid (el exarquero ocupará un cargo directivo en la Fundación): "Sabemos la persona que es y lo que ha hecho y lo que es para el madridismo y es una buena noticia. Es su club y está para trabajar y aportar lo que él sabe. Es una buena noticia".