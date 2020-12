Un histórico campeón del Turismo Carretera anunció que deja la categoría

Juan Manuel Silva confirmó que no seguirá en el Turismo Carretera. El piloto de Ford ya había analizado la opción de no continuar en la categoría durante el receso por la pandemia del COVID-19. Sin embargo, el ofrecimiento de Mauro Giallombardo para volver al equipo con el que logró su última victoria en el GP Coronación de Neuquén en 2019 lo hizo cambiar de parecer.

Giallombardo y Silva sobre el Ford.

"Los tiempos vividos a principio de año me hicieron reflexionar, me hizo un click en la cabeza y he tenido cambios importantes. Dentro de esos cambios en un momento no tenía ganas de subirme al auto de carrera, después apareció la situación de Mauro, de ser piloto de Súper TC2000 que arrancamos y eso me motivó en un año muy difícil", explicó Silva.

Y agregó: "No me estoy retirando, voy a seguir en el Súper TC2000 que me demanda mucho menos tiempo y me da la posibilidad de encarar otros proyectos de vida. Dejo abierta la puerta, doy un paso al costado de un Turismo Carretera que es muy exigente para mí en muchos aspectos y creo que hoy no estoy preparado para sobrellevarlo”.

"Si me preguntas me gustaría que el retiro sea en Posadas, porque es la carrera más cerca de mi provincia y me gustaría compartir con todos los chaqueños. Otra idea es hacer una carrera en el sur del país, en el centro y en el norte", cerró.

De este modo, el Pato cierra una campaña de 22 años en la categoría más popular del país. Debutó el 23 de agosto de 1998 en La Plata y ese mismo día logró el primero de los 15 éxitos que obtuvo en las 327 carreras que disputó. En 2005 alcanzó su único título en la categoría con un Falcon del JP Racing. (Solo TC)