Servido para River: el Palmeiras tomó una polémica decisión para las semifinales de la Copa Libertadores

River y Palmeiras protagonizan uno de los cruces de semifinales de la Copa Libertadores. El Millonario llega como el conjunto más goleador del certamen, en tanto el Verdao es el segundo, por lo que se asume una promesa de muchos goles. Sin embargo, el conjunto brasileño tomó una decisión polémica en las últimas horas que implica su frente de ataque.

Resulta que el Palmeiras decidió no inscribir a un delantero que vuelve de un préstamo y que fue la compra más cara en la historia del club: Miguel Borja. Nadie lo entiende.

El delantero llegó al Verdao a principios de 2017, proveniente de Atlético Nacional, a cambio de 10,5 millones de dólares. El club necesitó ayuda externa por parte de uno de sus auspiciantes y los hinchas lo recibieron como héroe en el aeropuerto.

Pero la realidad cambió: el futbolista está a préstamo en Junior de Barranquilla hasta fin de año y debe volver al Palmeiras, donde no será tenido en cuenta. Desde el club paulista afirman que no tienen intenciones de inscribir a Borja para disputar la fase final de la Libertadores por tratarse de un tema burocrático complejo.

"Estoy triste, fue una sorpresa para mí que Palmeiras no me inscriba en la Libertadores. Yo podría ayudar en la semifinal. No entiendo el motivo de que no me quieran... Yo soy jugador de Palmeiras y era sólo cuestión de que llegara, me pusiera la camiseta y jugara. No entiendo...", manifestó el jugador.