Koeman enfurecido apuntó contra el Real Madrid y los arbitrajes

En conferencia de prensa, el entrenador del Barcelona Ronald Koeman no se privó de responder lo que pensaba. Ni siquiera cuando le consultaron por su clásico rival, Real Madrid, y por las polémicas arbitrales que incluyen al VAR.

Koeman fue muy claro cuando le preguntaron por la acción polémica de las manos de Sergio Ramos contra el Eibar, que no fue sancionada como penal ni por el árbitro ni por el VAR. “No lo entiendo. Como ya dije aquel día contra el Madrid, no quiero repetirlo. 9 de cada 10 personas de Madrid hubieran pitado penalti, pero el árbitro no. Ya sabemos”, señaló el DT culé.

Ahondando en si este favoritismo de los árbitros es una constante cuando se trata del Real Madrid, Koeman fue más cauto y decidió referirse únicamente a la jugada en cuestión: “Por mi parte pienso que es penalti, pero no quiere decir más. El árbitro y su equipo del VAR decidieron lo contrario y lo respeto. Si a mi me preguntan, es penalti”.

Por último, consultado por las recientes declaraciones del presidente merengue, Florentino Pérez, en las que se quejaba del tono de las retransmisiones televisivas de los partidos de su equipo, para él siempre con un tono contrario a los intereses blancos, manifestó que es "mejor no contestar".

No hay dudas de que el entrenador del conjunto catalán no tiene problemas en manifestar sus pensamientos, sin importar a quiénes se refiera.