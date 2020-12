Lo fulminaron al Ogro Fabbiani con una dura acusación

El fútbol en Argentina siempre es debate. A veces incluso lo es de más. El River de Marcelo Gallardo no es la excepción. Hay quienes lo enaltecen y también quienes minimizan lo logrado en los últimos seis años.

En esta ocasión, el conflicto entre ambas posiciones fue explícito y se dio en el marco de la tarde del viernes en ESPNF90, programa conducido por Sebastián Vignolo. Los protagonistas fueron Vito De Palma y Cristian Fabbiani.

"Decime la novedad táctica que trajo Gallardo. ¿Cuál es la invención táctica?", empezó el comentarista. "¿Me estás cargando? ¿No sabés lo que hizo Gallardo? ¿Qué equipo presiona como el de Gallardo? ¿Qué equipo juega los mano a mano como Gallardo?", le respondió el exjugador, que agregó: "Vos no entendés nada, Tano. Vos te quedás encerrado en la caja italiana me parece".

Sin embargo, la polémica mayor apareció cuando Vito le soltó: "Me asombra que vos hayas sido jugador de fútbol. Vos porque no ves fútbol". El Ogro le respondió con ironía: "No veo fútbol".

#ESPNF90 uD83DuDCFA | ESPN 2



¡SE PICÓ EL VIERNES!



¿Gallardo impuso una novedad táctica en River? ¡Así lo debatieron @vitodepalma y el Ogro Fabbiani. Y vos, ¿de qué lado estás? pic.twitter.com/hcBnoa38HA — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) December 18, 2020

Fabbiani no se dio por aludido ante el comentario negativo, siguió defendiendo el juego del Muñeco en el Millonario y repitió: "No entendés nada de fútbol".

Finalmente, los demás periodistas intervinieron y aligeraron la discusión.