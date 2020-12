La cruda revelación sobre Maradona: "Se tiró contra un colectivo para suicidarse"

A días de cumplirse un mes del fallecimiento de Diego Maradona, la polémica en torno a lo sucedido sigue latente. Alfredo Cahe, histórico médico personal del astro, sigue apareciendo en escena para contar detalles de lo ocurrido con el "10" y, en este oportunidad, reveló una complicada anécdota de su paso juntos por Cuba.

"Hay un antecedente que la gente no tiene en cuenta. En Cuba a los colectivos se les dice guagua. En una oportunidad él iba manejando su coche, cerca de la guagua, y se tira contra ese colectivo tratando de suicidarse. Se salvó de casualidad", contó en una entrevista concedida a Intratables por América TV.

En la misma línea, siguió: "Fue durante la segunda internación de Diego en La Habana", amplió el doctor. "No tuvo un intento como estamos acostumbrados nosotros acá. Él dijo: ‘no la vi, me la lleve de frente y no me maté’. Yo no lo creí por muchos detalles".

Durante la charla, el médico explicó los motivos para que el '10' tenga trastornos en el habla: "Tenía una lesión cerebral, sin llegar a ser un Alzheimer como se decía por ahí. Y segundo, la medicación psicofarmacológica que tomaba no era la adecuada. Diego necesitaba paz y tranquilidad y no la podía conseguir a través de la medicación".