El auge de las bicis llegó para quedarse

La salud, la recreación y el deporte son algunos de los motivos que llevan a las personas al uso de las bicicletas, que ha venido en aumento desde hace algunos años. Acompañado a esto, y por suerte para todos los usuarios, también ha habido un acompañamiento, en cantidad de ciclovías tanto en zonas urbanas como rurales, de hecho, se ha proyectado la construcción en un futuro de alrededor de 110 Km de ellas.

Además, este 2020 trajo consigo un aumento importante del uso de este medio de transporte y uno de los motivos principales ha sido la ya más que conocida Pandemia. Por un lado, mucha gente necesitó de un medio de transporte alternativo a los colectivos por el medio al contagio y desempolvó las viejas bicicletas que tenían archivadas y por el otro, como esta fue una de las primeras actividades recreativas en autorizarse, también recurrieron a ellas para hacer deporte y despejarse un poco de tantos problemas.

Para conocer mas detalles de este verdadero “Boom de las Bicis”, dialogamos con Facundo Jofré, encargado de una conocida bicicletería en Dorrego y además usuario permanente desde muy chico.

Da la sensación de que el uso de las bicicletas venía en alza últimamente, pero la pandemia le dio un empujón, ¿puede ser?

Nosotros después de lo que fueron los quince días de cuarentena en los que estuvimos en fase 1, en los que estuvimos que estar dentro de la casa, lo primero que se pudo hacer fue salir a caminar y andar en bicicleta o hacer ejercicio al aire libre. Ahí es cuando notamos que la gente se dio cuenta de lo importante que es andar en bici, hacer actividad física al aire libre, que también es un transporte económico para ir a trabajar, por ejemplo y que no contaminás. También para evitar contagiarse la gente empezó a andar en bici en vez de tomarse un micro. Lo bueno que hemos notado también es que se ha incrementado ese hábito y se está manteniendo a lo largo de los meses y yo creo que directamente lo va a tomar de por vida a este medio de transporte.

Además del ahorro, el tema del miedo influyó bastante…

No tengas duda que influyó eso. La gente no se quería subir a un colectivo, no quería tomar un taxi, ni tomar contacto con nadie. Lo bueno de la bici es que estás al aire libre y las posibilidades de contacto son casi nulas.

¿Todo este auge se notó tanto en la venta como en la reparación de bicicletas?

Sí sí, mucha gente que no tenía por ahí el dinero para comprar una bici nueva optó por repararlas. A nosotros nos han traído bicis que tenían archivadas hace diez años y las hemos puesto a punto y que han quedado impecable y se gastan menos plata.

De a poco los gobiernos, los municipios, van ampliando la red de ciclovías, esto favorece mucho en cuanto a seguridad…

Es cierto, han hecho muchísimas ciclovías, sobre todo en el Gran Mendoza, más que nada en la Ciudad. Lo que estamos ahora luchando es para que los automóviles sigan respetando a los ciclistas en los lugares en donde no hay ciclovías. Red de ciclovías actual y proyectada en Ciudad y Gran Mendoza (Fuente: UNICIPIO)

¿En cuanto tiene que pensar alguien que quiera comprar una bicicleta, ya sea para ciudad o para ciclismo de montaña?

Lo que vendemos nosotros, que es Montain Bike, ya la gente tiene que estar pensando a partir de los $ 60000, que son rodado 29, qué es lo que se está usando ahora de bicicletas de la gama inicial. También tenemos bicicletas plegables, que son exclusivamente de paseo. Estas son más económicas ya que se consiguen a partir de los $38000 pesos.

En el caso de una bicicleta de Mountain Bike de gama alta, estas van desde los $150000 a $250000. También hay que aclarar que por lo general la gente no cuenta con ese dinero, en ese caso se pueden pagar con cualquier tarjeta bancaria en 18 cuotas fijas, algo que es muy conveniente porque siempre pagás el mismo monto.

Otra cosa que estamos aconsejando hacer, es que cuando el cliente compra una bicicleta, trate de asegurarla a través de alguna compañía, porque también se ha incrementado mucho el robo en la calle e incluso dentro de la misma casa.

Por otra parte, como deportistas, siempre recomendamos la práctica de este deporte al que todos pueden acceder, desde chicos a gente mayor, personas con sobrepeso. Es una actividad sumamente recomendable, saludable y divertida.