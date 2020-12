Tras una temporada horrible, la revelación de Ferrari en la Fórmula 1

Mattia Binotto, en una conferencia de prensa virtual desde Maranello para desearle felices fiestas a la prensa, con Carlos al lado por primera vez vestido de rojo Ferrari en Maranello, quiso referirse de forma “realista” a los objetivos que puede alcanzar Ferrari en 2021. Antes de ello, quiso dejar claro que “2020 ha sido una campaña muy dura, más dura de lo que esperábamos” y asegurando que el pobre rendimiento del coche rojo no se puede repetir. “El nivel de rendimiento de 2020 ha sido inadecuado para los estándares de Ferrari, estamos muy decepcionados por ello y asumimos la responsabilidad total. Pedimos disculpas a la compañía y a los fans”, apuntó. Sin embargo, prefirió sacar el lado positivo de la situación delicada que ha atravesado Ferrari en 2020, curso que ha terminado en la sexta posición del Mundial de Constructores, un enorme paso atrás. “Este año nos hará más fuertes para el futuro”.

NO VE A FERRARI LUCHANDO POR EL TÍTULO

“Pensamos ya en 2021. ¿Qué esperamos para 2021? Creo que hay que ser realistas. La distancia con el mejor equipo en la actualidad es muy grande. Creo que el que ha ganado este año será muy fuerte el próximo curso también. Durante el año no creo que ellos llevaran grandes mejoras a la pista porque estaban realmente centrados en 2021. Esperamos que los equipos que han sido fuertes lo sean más el próximo año. No es una sorpresa decir que no es realista volver a la pista el próximo curso para intentar luchar por el título”.

“Sobre los logros que podemos obtener, hay que tener en cuenta donde estamos hoy, somos sextos en constructores. ¿Qué necesitamos? Hay que estar atentos, aceptar nuestra situación con humildad porque no seremos mejor solo porque somos Ferrari, lo conseguiremos si cada una de las personas realiza un mejor trabajo en comparación al pasado. Necesitamos completa determinación y ambiciones claras”.

BATALLA POR EL SEGUNDO O TERCER PUESTO DE CONSTRUCTORES

“Mirando a las últimas campañas, en los últimos 5 años, si no consideramos 2020, siempre terminamos en la segunda plaza excepto un año que fuimos terceros. Además, fuimos el único equipo que retamos a Mercedes por el título, estuvimos cerca. Creo que si en aquellos años logramos ser segundos o terceros, creo que para la próxima temporada, este objetivo puede ser posible para el mismo equipo”.

“No digo que puede que acabemos segundos o terceros, pero sí que digo que somos el mismo equipo que pudo hacerlo en el pasado, y confío en que haremos una temporada mejor comparada con 2020”.

“Creo que ser terceros (en constructores) no es imposible y tiene que ser nuestro mínimo objetivo para el próximo año. Terminar terceros no será un trabajo fácil ¡eh!. Algunos equipos como Racing Point tienen ventaja competitiva, McLaren será más fuerte de nuevo porque tendrá un mejor motor… así que generalmente, el objetivo será difícil, pero como equipo tiene que ser nuestro mínimo objetivo”

MÚLTIPLES DIFICULTADES

“Sabemos que habrá muchas dificultades, como la congelación de partes del coche en muchos componentes como el chasis, las actividades en el túnel de viento se han reducido el 60%, sabemos que la capacidad de desarrollo para el 2021 ha reducido.

“Trataremos de recuperar posiciones en la general y estar cerca de la cima. Tenemos limitaciones de desarrollo para 2021 con el sistema de ‘tokens’ y a su vez hay equipos que no tendrán limitación de ‘tokens’ como Racing Point o Alpha Tauri (ya que usan piezas de años anteriores de Mercedes y Red Bull, respectivamente). Estos equipos tendrán una ventaja competitiva en relación al resto de equipos en términos de desarrollo”.

“También hay equipos que cambiarán de motor (McLaren), que tendrán un desarrollo en la potencia del motor. Por lo tanto, los rivales volverán a ser muy fuertes el año que viene, pero como ya he dicho, aquí en Maranello tenemos un equipo muy fuerte y podemos hacer un mejor trabajo comparado con el hecho en 2020”.

“2021 será el primer año del techo presupuestario, algo que creo que es un ejercicio muy difícil para un equipo como Ferrari, que ha estado gastando mucho más respecto a lo que se nos permite para 2021. En términos de organización, estamos centrados en reducir el coste de los desarrollos, intentando reducir las pérdidas que teníamos y organizarnos de forma más eficiente, porque 2021 será un verdadero y gran reto, tanto como desarrollar el coche o ser rápidos en pista. Ferrari afronta este reto de forma muy seria porque hay que estar atentos a las dificultades”.

ADEMÁS, TENDRÁN QUE EQUILIBRAR ESFUERZOS

“El año que viene el equipo también tendrá que equilibrar esfuerzos entre 2021 y 2022. El 2022 es un gran cambio en comparación a la actualidad, es un nuevo proyecto, con muchos cambios, y muchos esfuerzos que tendremos que hacer. Equilibrar esfuerzos será un punto clave. Lo ideal sería poner todos los esfuerzos en 2022 pero veremos tras los test de invierno lo competitivos que somos y qué haremos entonces”.

EL MOTOR FERRARI DE 2021: "Volveremos a ser competitivos"

“Puedo confirmar que el motor está funcionando bien. Creo que en términos de rendimiento ha progresado bien y de forma significativa comparado con el de 2020. Dónde estamos hoy y dónde estaremos, Eso es lo importante. ¿Volveremos a ser competitivos en términos de unidad de potencia? No puedo decir qué progreso concreto tendremos. Lo dirá la pista en marzo. Pero esperamos volver a ser competitivos, puede que aún seamos los mejores, pero sí volveremos a ser competitivos”.

¿EVOLUCIONARÁ EL COCHE DE 2021 A LO LARGO DEL AÑO?

“Ferrari no podía aceptar realizar otra temporada como la de 2020 (y por eso llevaron evoluciones y han trabajado mucho en su nuevo coche). Ahora tenemos que llegar a pista y compararnos con el resto. Competir por una mejor posición. Creo que 2022 es más importante que 2021, porque abrimos una nueva era técnica, las diferencias con el mejor equipo deberían ser más cercanas desde el inicio de 2022. 2022 tiene que ser la prioridad principal este año en 2021. Si hacemos algunos trabajos (mejoras durante 2021) es porque la situación es peor de la esperada, o porque 2021 así lo requiere para aprender para hacer algo mejor para 2022”.