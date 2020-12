Lo hizo otra vez: nuevo nocaut de Maravilla Martínez

En su segunda pelea desde que decidió volver a subirse al ring a los 45 años, Sergio Maravilla Martínez venció por nocaut técnico al finés Jussi Koivula en el noveno asalto, en el combate que tuvo lugar en el estadio de El Malecón en Torrelavega, en la región española de Cantabria.

Maravilla dominó la pelea de principio a fin y, aunque no fue ante un rival de fuste, volvió a ganar por nocaut y no es menor. El combate se empezó a decidir en el octavo round, cuando el argentino dejó tocado al europeo, quien no pudo seguir compitiendo en el siguiente asalto.

Es que Martínez le produjo un profundo corte en la ceja izquierda a su rival, por lo que el médico revisó a Koivula y consideró que no estaba en condiciones, por lo que el árbitro decidió parar la pelea para decretar el triunfo del boxeador argentino.

Así, Maravilla cosechó su segundo triunfo consecutivo desde su regreso y sigue firme en su objetivo de disputarle la corona mundial de peso mediano de la AMB al japonés Ryota Murata.

Antes de ir por el oriental, Martínez quiere celebrar un combate más, algo que ya anunció pero resta conocer a su rival, aunque deberá ser de mayor calidad que los que ya enfrentó para llegar de la mejor manera a la contienda con el nipón.