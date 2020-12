¿Fin de ciclo? Las razones por las que Miguel Herrera tiene un pie afuera del Club América

La eliminación en cuartos de final del Guardianes 2020 en manos del clásico rival, Chivas, significó un duro golpe para el Club América, por lo que su entrenador, Miguel Herrera, pasó a ser el principal cuestionado pero no sólo por los aficionados, sino también por la directiva del cuadro Azulcrema.

Es que no sólo que no pudo pelear por el título hasta las últimas instancias, sino que también ha mostrado un flojo rendimiento ya que parece ser que el Piojo no le ha encontrado la vuelta al equipo para que empiece a repuntar.

En este contexto adverso el periodista de ESPN, Álvaro Morales, dio a conocer los motivos por los cuales Miguel Herrera está en la cuerda floja y podría estar viviendo sus últimos días al frente del primer equipo del América.

Para empezar, el primer motivo por el que el Piojo está en la mira es por no haber llegado más lejos en el torneo contando con el mejor plantel de la Liga MX; en segundo lugar, por el hecho de perder ante un equipo de la MLS en la Concachampions, aunque terminó pasando por el resultado global; y por último, los malos planteamientos tácticos.

Más allá de todo esto, a Herrera aún le queda una vida, pero pareciera que no tiene margen de error. Si el Club América gana la Champions League de la Concacaf, podrá preservar su puesto.