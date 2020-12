El deporte mendocino está conmocionado por la muerte de un futbolista de la Lepra

La madrugada irrumpió con un accidente fatal en la ruta 40 en Lavalle. La víctima fue identificada como Brian Kevin Lacroux, de 18 años. El joven era futbolista y formaba parte de las filas de Independiente Rivadavia.

Ante la escalofriante noticia, el deporte mendocino se conmocionó y lo despidió con profundo dolor.

La Lepra se manifestó a través de Twitter para enviar un sentido mensaje: "El Club Sportivo Independiente Rivadavia lamenta con profundo dolor el fallecimiento de Brian Kevin Lacroux, jugador de nuestras inferiores. Enviamos fuerzas a toda la familia en este difícil momento. QEPD".

Por otra parte, las amistades que forjan la vida y el fútbol no entienden de camisetas ni rivalidades. En este sentido fue Franco González, jugador de Godoy Cruz, quien se expresó en sus redes sociales con un dolor enorme: Se me fue otro amiguito al cielo, no saben el dolor que siento. Ojalá estén en paz con el Maurito allá arriba. QEPD Brian".

Otros mensajes llegaron por parte de periodistas e hinchas de diversos clubes que lamentan el trágico suceso.

Que en paz descanses, Brian...