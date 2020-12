Sigue pataleando: Neymar volvió a disparar contra la FIFA y The Best

El delantero polaco Robert Lewandowski ganó este jueves el premio The Best de la FIFA al mejor futbolista del año. Sus 15 goles en la Champions League fueron claves para que el Bayern Múnich ganara la Orejona y el principal argumento para quedarse con el premio en cuya final estuvo ternado junto a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Esa terna generó polémica días atrás ya que muchos entendieron que la temporada de Messi y Cristiano no había sido lo suficientemente buena como para estar en la final, y uno de los que expresó su malestar fue el brasileño Neymar, quien tampoco tuvo una temporada descollante pero, al menos, alcanzó la final de la Champions.

Pero la bronca del 10 del Paris Saint-Germain no se quedó ahí, ya que una vez entregados los premios también pataleó, una vez más, pero ahora por la alineación del once ideal que armó la FIFA también en ocasión del premio The Best.

Es que allí no sólo que no está el brasileño, sino que no figura ningún jugador del PSG, algo que llama la atención teniendo en cuenta que fue el segundo mejor equipo de europa. El portal futbolero Futmais criticó la ausencia de Neymar en el 11 ideal, y allí apareció el futbolista para dejar su comentario: "PSG jugó otro deporte".

La publicación de Futmais con el comentario de Neymar.

El once ideal de la FIFA formó con Alisson; Trent Alexander-Arnold, Virgil Van Dijk, Sergio Ramos, Alphonso Davies; Joshua Kimmich, Thiago Alcántara, Kevin De Bruyne; Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Robert Lewandowski.