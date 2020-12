No hubo acuerdo: el comunicado de Boca que sentencia el futuro de Julio Buffarini

El Consejo de Fútbol de Boca Juniors, encabezado por Juan Román Riquelme, vicepresidente segundo del club, se reunió este jueves con Martín Guastadisegno, representante de Julio Buffarini, al que se le ofreció una renovación del contrato que vence el 30 de junio próximo por dos años más, con una mejora en el valor dólar del mismo, y no hubo acercamiento entre las partes.

Es que a la medianoche el club emitió un comunicado oficial anunciando que que no hubo arreglo y por ello el lateral derecho cordobés podrá empezar a negociar con otra institución a partir del primer día del año próximo.

Boca informo que "hace más de un mes se le hizo una oferta de renovación de contrato hasta diciembre de 2023 al jugador Julio Buffarini", agregando que en la reunión de este jueves el representante de Buffarini comunicó que "el jugador no acepta el ofrecimiento porque ha tomado la decisión de no renovar debido a 'la inestabilidad del país'".

¿Lo cuelgan y no juega más? El primer interrogante que surgió a partir de la decisión de Buffarini es si el jugador será separado del plantel y no se le permitirá jugar más, ya que esa fue la medida que tomó la dirigencia con Guillermo Pol Fernández ante la misma situación de no aceptar la renovación del contrato, algo que está afectando notoriamente al equipo de Miguel Ángel Russo ya que no tiene otro jugador de jerarquía en su posición.

Al respecto, Boca Juniors informó que "Buffarini continuará vistiendo la camiseta de Boca hasta el 30 de junio de 2021 cuando finaliza su contrato vigente con el club".