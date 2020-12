¿Lo quieren o no? Habló el representante de Neves sobre el diálogo con River

River Plate y Nacional de Uruguay protagonizan un interesante duelo por los cuartos de final de la Copa Libertadores. En la ida se impuso el Millonario por 2 a 0 y hoy deberán definir la llave en Montevideo. Sin embargo, no es el único tema que ha unido a los dos clubes en los últimos días.

Ya desde el primer cruce deportivo, comenzaron los rumores sobre un posible interés del Millonario por Gabriel Neves, el joven futbolista del club uruguayo. En este contexto, y con el transcurrir de los días, hablaron todos los protagonistas. Ahora fue el turno de Gerardo Arias, representante del futbolista.

"Falso es una palabra que no me gusta. Conmigo no se contactó nadie de River y con Nacional tampoco. Yo sé cómo trabaja Gallardo y River, y me parece que es todo prensa. Que tengan en vista comprarlo o llevarlo me parece que no es así", aseguró Arias en diálogo con TyC Sports.

"Yo ayer escuchaba a Gallardo diciendo que no le falten el respeto a Nacional, River ni al jugador y es lo correcto. Marcelo es muy amigo mío y no creo que esté en la mente de él llevarlo, pero con nosotros no se contactó con nadie", agregó.

¿Qué dijeron los demás?

Alejandro Balbi - Vicepresidente de Nacional

"Hubo contactos con River por Gabriel Neves. Humildemente, es un jugador para River y ojalá a futuro se haga porque el fútbol uruguayo es vendedor".

Gabriel Neves - Jugador

"Me ha llegado un poco eso, pero la verdad, como siempre lo digo cuando hablo, no es algo que manejo yo, me mantengo al margen de eso. Es mi representante quien habla. No tengo ni la mínima idea, más allá de lo que leo en las redes o de los periodistas que me preguntan. La verdad que no tengo ni idea”.

Marcelo Gallardo - DT de River

"No corresponde hablar, me parece hasta de mal gusto relacionar a un futbolista con nosotros que vamos a enfrentar. De parte mía no pasó nada, no hubo ningún interés. Que se lo mencione no me parece bueno"