El mundo habla de la reacción de Cristiano Ronaldo al perder el premio The Best

Después de la entrega de los restantes premios en la particular gala por videollamada que realizó la FIFA con los trofeos The Best, fue el turno de condecorar al Mejor Futbolista Masculino del Año y Robert Lewandowski, quien rompió redes con el Bayern Múnich y se consagró en la Champions League resultó elegido. Compitió con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, que se notó un tanto impaciente, de brazos cruzados y no demasiado a gusto con el evento.

“Para anunciar al ganador tenemos al presidente de la FIFA en línea. Señor presidente, ¿nos escucha?”, fue el pase que le dieron a Gianni Infantino, mandatario del organismo que rige al fútbol mundial, que apareció con la estatuilla para Lewandowski y se prestó al show. A unos metros del polaco, caminó y se encontró en vivo con él.

Infantino respondió: “Voy a anunciar quién es el ganador y para no sorprenderlo estoy aquí con el trofeo, que es algo pesado, y veremos si él está aquí también. El ganador es Robert Lewandowski”. Al unísono las pantallas mostraron a un CR7 con rostro de pocos amigos, probablemente sabiendo que no sería su año. Messi, de traje, se mostró expectante aunque seguramente también tenía claro que no recibiría el premio en la noche europea.

La seriedad del portugués se mantuvo a la par de las sonrisas del presidente de la FIFA y de Lewandowski en el momento que hicieron contacto visual y se formalizó la entrega. La ceremonia se cerró con el diálogo de ambos y ni Cristiano ni Messi volvieron a aparecer en pantalla.

Los premios The Best se entregan desde 2016, año en que Ronaldo lo ganó ante Messi y Antoine Griezmann. Al año siguiente repitió frente a Messi y Neymar. En 2018 quedó en segundo lugar (al igual que en la edición de este año) y en en 2019 fue tercero detrás de Messi y Virgil van Dijk. En cuanto a la unificación con los Balones de Oro, el lusitano lleva cinco si se cuentan los de 2013 y 2014. Es el segundo futbolista de la historia con más trofeos detrás de Messi, que acumula 6.