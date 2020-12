El homenaje para Maradona en los premios The Best

Diego Armando Maradona, a casi un mes de su fallecimiento, recibió hoy un sentido homenaje por parte de la FIFA durante los premios The Best, en el que se repasaron las mejores imágenes del futbolista y también hablaron sus excompañeros Sergio Goycochea y el italiano Ciro Ferrara.



Desde el estudio y con la presentación de la periodista británica Reshmin Chowdhury y el exjugador neerlandés Ruud Gullit (ex Milan) se observaron momentos de la carrera de Maradona, como su histórica declaración del "sueño de ser campeón y jugar en la selección" cuando era un chico de la Villa Fiorito.



Además, se vieron pasajes con el seleccionado en los mundiales, su majestuoso gol a Inglaterra y otros en México '86, que la llevaron a Argentina a su última conquista.



El primero que tomó la palabra fue Goycochea, arquero en el Mundial de Italia '90 e integrante del plantel de Estados Unidos '94 junto con Diego, y reconoció: "Es difícil expresar lo que significaba Maradona para nuestro país. Fue el mejor embajador. Mi amigo Diego... me cuesta todavía hablar de él en tiempo pasado".



"Es muy difícil sintetizar lo que significada Diego para la gente de nuestro país, pero nosotros crecimos con él. Fue el mejor embajador", continuó.



Asimismo, el exfutbolista, famoso por sus penales atajados contra la desaparecida Yugoslavia e Italia en el mundial del '90, destacó que Maradona "era un líder natural".



Por su parte, Ferrara, parte del Napoli que con el argentino como figura se hizo de dos títulos de la Serie A de Italia y una Copa UEFA, rememoró: "Era una gran hombre, un gran líder. Llegó a Nápoles de joven y forjó un gran romance con la ciudad. Estoy orgulloso de haber sido parte de esa historia".