Lo quiere Gallardo y habló sobre su chance de llegar a River

El mercado de pases aún no se abrió, pero la danza de nombres ya comenzó. Ya se había conocido en el marco del partido de ida por los cuartos de final entre River Plate y Nacional de Uruguay, una propuesta de transacción.

Resulta que desde el club uruguayo habían ofrecido a Gabriel Neves a la institución de Núñez. Alejandro Balbi, vicepresidente del Bolso, reconoció: “Hubo contactos con River por Gabriel Neves. Humildemente, es un jugador para River y ojalá a futuro se haga porque el fútbol uruguayo es vendedor”.

Es mediocampista, fue titular en la ida del duelo copero, tiene 23 años, es una pieza inamovible dentro del esquema diseñado por Jorge Antonio Giordano y fue convocado por el Maestro Tabárez en la última fecha de Eliminatorias Sudamericanas.

Mañana se disputará el partido de vuelta entre los clubes rioplatenses, y en ese marco Neves comentó: Me ha llegado un poco eso, pero la verdad, como siempre lo digo cuando hablo, no es algo que manejo yo, me mantengo al margen de eso. Es mi representante quien habla. No tengo ni la mínima idea, más allá de lo que leo en las redes o de los periodistas que me preguntan. La verdad que no tengo ni idea”.

“Yo estoy acá, pensando en Nacional. Justamente tenemos un partido contra River que me parece que es mucho más importante pensar en eso, en tratar de ganarlo y en estar con mis compañeros que pensar en lo que pueda pasar”, recalcó.

Otras opciones

La principal preocupación de Gallardo es suplir el lugar de Exequiel Palacios, que está sobrellevando una lesión. En las últimas horas había sonado de un futbolista xeneize, Pol Fernández, pero rápidamente el jugador salió a desmentir los rumores.

“Debido a la información que está circulando, quiero aclarar que una vez finalizado mi contrato con Boca no voy a continuar mi carrera en el país. Cruz Azul es dueño de mi pase, por lo tanto, una vez que finalice mi contrato voy a regresar a México para poder resolver mi futuro. Quiero agradecerles a los hinchas y a mis compañeros por el apoyo y el cariño que me brindaron este año que estuve en el club”, manifestó.

La otra variante sería también un jugador relacionado con su clásico rival. Tomás Pochettino salió de la cantera boquense y ahora se desempeña en Talleres de Córdoba.

“Me gusta que cualquier técnico me nombre. Cuando hablan de uno, es porque está haciendo las cosas bien. Hoy estoy con la cabeza en el equipo y en Talleres”, esbozó.