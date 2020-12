Matías Jalaf y una terminante decisión que sorprendió al mundo del TC

Matías Jalaf (Ford) le puso fin a su año deportivo. El piloto mendocino tomó la tajante decisión de no estar presente en la fecha final que el Turismo Carretera disputará en San Juan y el anuncio recibió algunas críticas pero también apoyo de parte de los fanáticos de la máxima.

Durante una entrevista realizada por el reconocido programa "Vuelta previa", Matías no tuvo rodeos y explicó con una fuerte frase el motivo de su determinación: "No corro en la última fecha porque no tengo ganas". Así, simple, sin vueltas, Jalaf le baja el telón a una temporada con altibajos y donde no pudo encontrar regularidad.

El pasado fin de semana, en El Villicum, finalizó 26to con el Ford y su mejor actuación en las nueve competencias disputadas en este 2020 fue un 24to lugar. Lo que no dejó en claro es si se baja por esta carrera o si tomará alguna otra decisión con respecto a su futuro en la especialidad.

Desde el 6 de febrero del 2005, día que debutó, el mendocino disputó 241 competencias, marcó una pole, ganó cuatro series y consiguió seis podios.