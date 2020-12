La tajante decisión de Bielsa que sorprende a la Premier League

Marcelo Bielsa, protagonizó una divertida anécdota la semana pasada cuando, en la previa del encuentro que enfrentó a su Leeds con el West Ham, reveló el equipo que pondría en cancha para responder la consulta de un periodista sobre que pareja de centrales iba a alinear ante las bajas de los 'Whites'.

Esa situación no fue bien recibida en Inglaterra y, aunque defendió su idea, el Loco avisó que no lo hará más en el futuro: "Para evitar reclamos. De incorrecto no tiene nada (adelantar la formación). Sería incorrecto si pensáramos que conocer la formación del rival presupone una ventaja importante y para mí no es así".

"De aquí en adelante, para evitar reclamos, voy a evitar dar respuesta vinculadas a los jugadores que pueden o no jugar en los partidos", agregó horas antes de jugar ante Newcastle donde, además, le preguntaron sobre el presente de su equipo que se ubica a pocos puntos de la zona del descenso.

"Es muy difícil hablar sobre el futuro y predecirlo. En el fútbol cualquier circunstancia es posible y nosotros vamos a luchar por cada fecha, mejorar la posición en la tabla, sea cual sea", finalizó.