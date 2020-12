The Best: la FIFA y la difícil tarea de empezar a soltar a Messi y Cristiano Ronaldo

Lionel Messi es el mejor futbolista del planeta desde, por lo menos, el año 2008, aunque si vamos a algunas temporadas más atrás también nos vamos a encontrar con un pibe que ya deslumbraba a todos y se metía en la élite del fútbol mundial a puro talento.

Sin embargo, cuando llega la hora de una premiación anual como lo es el The Best de la FIFA, empiezan a jugar otros factores que van más allá del talento y la habilidad natural de cada futbolista. Mirando los ternados de este año, nadie en su sano juicio podría animarse a decir que Robert Lewandowski es mejor futbolista que Messi o que Cristiano Ronaldo.

Pero el rendimiento del polaco en la temporada 2019/20, que es la que se toma para el galardón, sumado a los títulos que logró en el Bayern Múnich, lo hacen el principal candidato a ser el mejor del año y en eso prácticamente no hay discusión. Sus 15 goles en la Champions no sólo le valieron ser el máximo goleador de la competencia, sino que además fueron claves para que su equipo se quedara con el trofeo más importante del mundo a nivel clubes.

La polémica que se suscitó al conocerse la terna finalista radicó en la presencia de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Es que, más allá de sus grandes rendimientos en el ámbito doméstico, la Juve de CR7 no pasó de octavos en la Champions, mientras que el Barça llegó hasta cuartos y recibió una humillación histórica al perder por 8 a 2 con el a la postre campeón.

A muchos sorprendió la ausencia de Neymar. En 2017 el brasileño se fue del Barcelona buscando dejar de estar a la sombra del crack argentino y brillar con luz propia en el PSG, que lo contrató soñando con la Champions. Debieron pasar tres años, muy duros, para que el 10 de la Verdeamarela se impusiera en Europa y llevara al club parisino hasta la gran final, con un rendimiento altísimo en la serie de cuartos de final ante el Atalanta, donde hizo lo que quiso.

El propio Neymar y su padre usaron las redes sociales para manifestar su descontento por no estar entre los mejores tres y aquí vale preguntarse cuáles son los criterios a tener en cuenta a la hora de una votación como esta.

Si nos quedamos en la frialdad de los números, los 55 goles de Lewandowski en todas las competencias que tuvo con el Bayern Múnich, con cinco títulos incluidos, lo hacen indiscutido. Y si bien Messi fue el goleador y el máximo asistidor de La Liga, por encima suyo quedaron varios jugadores.

Tres ejemplos de temporadas excelsas son Ciro Immobile, capocannoniere de la Serie A por encima de CR7, Botín de Oro y figura excluyente de una Lazio que volvió a la Champions League después de 13 años de ausencias; el noruego Erling Haaland, la gran promesa del fútbol mundial, quien sumando todas las competencias fue el segundo máximo goleador del año en Europa; y el brasileño Thiago Alcántara, manejando el ritmo del campeón europeo con juego y conducción, al mejor estilo de Xavi, pero también con recuperación. Los dos primeros ni siquiera estuvieron entre los once candidatos iniciales al galardón. Ciro Immobile, ganador del Botín de Oro, no estuvo ni entre los 11 candidatos.

En la previa de la entrega del premio The Best, la UEFA condecora al mejor futbolista europeo del año y ese galardón suele ser un anticipo de la corona al mejor del mundo. El ganador fue Lewandowski, secundado por Manuel Neuer y Kevin De Bruyne, y para The Best el arquero alemán ni siquiera fue considerado entre los 11 candidatos primigenios.

La gran pregunta que surge es cuál es el criterio para elegir al mejor del año. ¿Rendimiento individual? ¿Goles? ¿Influencia en el equipo? ¿Títulos colectivos? Quizá sea una suma de todo ello y por eso Lewandowski se erige como el gran favorito, pues lo tuvo todo, pero quedan dudas sobre quienes lo escoltan. A Messi le faltaron los títulos y Cristiano los tuvo pero defraudó a nivel europeo. Pese al pataleo de Neymar y su padre, lo cierto es que aunque llegó a la gran final de la Champions sólo tuvo algunos chispazos, como el mencionado partido ante el Atalanta, pero no estuvo a la altura del partido decisivo y en las estadísticas individuales quedó bastante relegado de los mejores.

La FIFA se escudará en que la elección está a cargo de un jurado de notables entre los que se destacan otros futbolistas, directores técnicos y periodistas que analizaron diversos criterios a la hora de la elección.

Lo cierto es que, en un año tan particular, en el que el fútbol estuvo parado varios meses y debieron armar un nuevo formato de Champions para que den las fechas, que la gala final no tenga a los dos mejores del planeta desde hace 15 años, uno de ellos el ganador de la última edición, hubiese significado un duro golpe en términos de marketing e, incluso, en cuanto al propio peso del premio en sí.

Si se alza con el premio como es de esperar, Robert Lewandowski quedará en la historia como el futbolista que le ganó el The Best a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, nada menos. Los dos mejores del planeta están gastando sus últimos cartuchos y la FIFA, pese a tener argumentos de sobra a su favor, por ahora se niega a soltarlos.