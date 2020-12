Jugó con Messi y con Cristiano y explicó en qué se diferencian

Arthur ha tenido el privilegio que no muchos futbolistas han tenido. Puede ostentar haber jugado con los mejores jugadores de la contemporaneidad: compartió plantel con Lionel Messi en el Barcelona y ahora lo comparte con Cristiano Ronaldo en la Juventus.

En diálogo con Globo, el brasileño de 24 años hizo su propio análisis sobre las similitudes y diferencias que hay entre los dos mejores futbolistas del mundo.

“Cada uno es tiene su tipo de liderazgo. Messi es un poco más introvertido, pero cuando tiene que imponerse se impone y da la cara. Puede que Cristiano sea un poco más expresivo en sus actitudes, pero es un buen tipo, que protege a todos en el vestuario y cuando tiene que afrontar la bofetada, es el primero en ofrecerse”, explicó.

Además, Arthur se refirió a la ambición de ambos: “Realmente, ahora viviendo con ambos, entiendo el éxito, la mentalidad que tienen estos chicos es algo increíble. No se contentan con poco. Siempre quieren más, hacen lo segundo y quieren lo tercero. Sus cabezas son su mayor virtud. El pensamiento, su fuerza mental, es increíble.”

Por su parte, en diálogo con Marca, el futbolista manifestó acerca de Cristiano: “Te dicen lo que hace, pero cuando lo ves de cerca es impresionante. Hay días en los que llegamos a las dos de la mañana porque hemos jugado tarde y se pone a entrenar. ¿Quién hace eso? Cristiano. Yo bromeo y le digo que está enfermo, pero qué le vas a decir a alguien que tiene tantos Balones de Oro. Mentalmente es muy fuerte. Y desde que llegué me ha ayudado mucho porque hablamos el mismo idioma. Siempre está cerca y me ayuda, por ejemplo, en cosas que no he entendido. En la comida también, hasta me dice qué tengo que comer. Se preocupa por los demás, siempre intenta ayudar y aportar algo. He tenido mucha suerte con Cristiano y con todo el vestuario, son muy buena gente”