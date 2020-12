El posible pedido del Barcelona que podría decretar el futuro de Messi

Emili Rousaud sigue desgranando su estrategia para conseguir las firmas que conviertan su precandidatura a la presidencia del Barcelona en una candidatura oficial. Y, en una entrevista en el diario Ara, habló sobre la situación de Lionel Messi y sus dichos tuvieron mucha repercusión en Catalunya.

El empresario se refirió al futuro del argentino y expresó: "Tendremos que sentarnos con Messi y pedirle un sacrificio salarial. Ahora mismo, con las condiciones de retribución que tiene, no es sostenible. Messi ha escrito las páginas más brillantes de la historia del club, y debemos honrar a nuestras leyendas".

"Pero la realidad es la que es. Pediremos este sacrificio. Y si finalmente no hay acuerdo, Messi no estará. ¿Quiero que se quede? Sí. Pero no a cualquier precio. Haremos los máximos esfuerzos para que Messi se quede, pero siempre con los intereses del club por delante", argumentó con firmeza.

Además, agregó: "Leo no pone el dinero por delante. Ya es el futbolista mejor pagado. Cuando en verano dice que se va, que nadie se engañe, no lo dice por dinero, sino porque es un ganador nato y no hay un equipo lo bastante competitivo. Por lo tanto, le debemos convencer de que vamos a crear un proyecto ganador".

"Y a partir de ahí, él tomará la decisión que crea conveniente. En nuestra candidatura está Josep Maria Minguella, que lo conoce bien tanto a él, como a su padre y su entorno", cerró Rousaud quien no teme que sus palabras sobre la renovación de Messi puedan jugarle en contra al momento de pedir un voto de confianza.