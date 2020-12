Una estrella del Barcelona llevó su ropa en una bolsa plástica y se hizo viral

Pedri debutó en el Barcelona con apenas 17 años en septiembre. Entre sus primeros partidos, se hizo viral porque llegó al Camp Nou con toda su indumentaria en una bolsa de plástico, a diferencia de sus compañeros que lucían costosos bolsos con la marca del club.

A casi dos meses de ese suceso viral, el futbolista reveló el objetivo de concientizar a la población que lo impulsó a tomar tal decisión: “En mi casa mis padres siempre me han enseñado que hay que reciclar y, si no se puede, pues debemos reutilizar el plástico”.

“Yo me he criado entre playas y montañas, hay sitios demasiado bonitos para que se echen a perder por la dejadez de la gente”, señaló la joven estrella.

Aquella imagen con su ropa en una bolsa plástica tomó mayor impulso porque había anotado su primer tanto en el club en lo que fue el 5-1 sobre el Ferencvaros en el inicio del certamen continental y luego se marchó del estadio en taxi. “No me habían puesto un chofer ni nada y no tenía otra forma de ir que no fuera en bici. Creo que es normal ir en taxi como una persona cualquiera. Ya me estoy sacando el carnet (de conducir)”, dijo días después en diálogo con La Vanguardia.

Pedri explicó esta decisión que tomó en medio de la presentación que realizó para el proyecto Kick Out Plastic, una fundación presidida por Lars Böcking que tiene como intención utilizar la imagen de deportistas famosos para generar conciencia en la creación de un futuro sostenible.

El evento, más allá de tener a Pedri como representante, también contó con la exposición de Ferran Torres (Manchester City), Omar Mascarell (Schalke 04) e Ivana Andrés (Real Madrid Femenino).