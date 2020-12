La decisión del presidente del PSG sobre Neymar que pone en alerta al Barcelona

A mediados de 2017 Neymar sorprendió al mundo del fútbol al rescindir su contrato con el Fútbol Club Barcelona para mudarse al Paris Saint-Germain y, desde entonces, no ha habido un solo mercado de pases en el que no se haya hablado de su posible retorno al club Blaugrana, y este no será la excepción.

Es que el brasileño nunca volvió a tener el nivel que mostró en Cataluña y Barcelona decayó notoriamente hasta la crisis que vive hoy y de la que parece no poder salir, por lo que el nombre del crack brasileño está en la boca de casi todos los precandidatos a presidente del Barça, no sólo para mejorar el equipo sino también como una estrategia para retener a Lionel Messi.

Y en este contexto, el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, tomó una decisión que pone en alerta al club Culé. Según informa hoy el diario francés L'Equipe, el mandatario qatarí del club parisino decidió ponerle precio al brasileño, cuyo contrato vence en 2022.

La idea de Al-Khelaifi no baja de las nueve cifras, de manera que quien quiera llevarse a Neymar debe hacerse con la idea de que tendrá que poner, de mínima, 100 millones de euros, incluso si el brasileño no amplía su contrato, algo que en otro contexto le bajaría su precio.

Ese número espanta al Barcelona, sea quien sea su próximo presidente, ya que quedó muy debilitado económicamente a causa de la pandemia de coronavirus y tras la polémica gestión de Josep María Bartomeu. PSG, con el apoyo del Estado de Qatar, no ha sufrido la crisis económica de otros clubes y se aprovecha de eso tasando a sus máximas figuras en cifras que sean imposibles para poder retenerlas, por lo que Al-Khelaifi no sólo confía en la continuidad de Neymar, sino también en la de Kylian Mbappé.