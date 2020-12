Revelan los secretos de Cristiano para ser el "profesional definitivo"

No hace falta ni aclarar que Cristiano Ronaldo es la elite del fútbol mundial. El duelo que ha mantenido con Lionel Messi en el más alto rendimiento deportivo ha sido sumamente atractivo. Pero la novedad es que a sus 35 años CR7 no tiene ni indicios de debilitamiento.

Dimitar Berbatov, excompañero de Cristiano en el Manchester United, reveló algunos detalles de la preparación del crack de la Juventus. Pese a haber compartido una sola temporada en Los Diablos Rojos, le alcanzó para comprobar que el portugués es el "profesional definitivo".

“He sido un tipo afortunado por compartir aquella temporada juntos. Entrenar con él era como una guerra, porque no pensaba en otra cosa que no fuera ganar en todo, incluido los pequeños juegos que organizábamos. Pero eso no era malo, al contrario. Cristiano era un buen chaval que aumentaba la atmósfera de competitividad del equipo”, aseguró Berbatov en un artículo de opinión.

“Fuera del campo, era divertido y cariñoso con todos. En las fiestas de Navidad que organizábamos los jugadores nos los pasábamos de maravilla. Pero muy profesional. Jamás le vi beber ni siquiera esos días. Se cuidaba de modo extremo. Llegabas a entrenar y ya estaba en el gimnasio. Luego se quedaba a hacer trabajo extra rematando a puerta. Acababa, y se iba a nadar y volvía al gimnasio. Estaba decidido a ser el mejor”, explicó.

“Veremos a otros jugadores en el futuro con ese impulso similar para ganar. Creo que Kylian Mbappé se está acercando al máximo nivel. Tiene un gran futuro por delante. Sin embargo, cuando llegue el momento de que Ronaldo y Lionel Messi cuelguen las botas, nos daremos cuenta aún más de la clase de atletas excepcionales que eran”, sentenció.