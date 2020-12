Pena confirmada: prisión para Robinho

Robinho, delantero brasileño, fue condenado este jueves a nueve años de prisión por violencia sexual en los tribunales de la capital italiana de segunda instancia, según confirmaron los medios locales. También quedó implicado su amigo, Ricardo Falco. Sin embargo, ambos podrán apelar a un Tribunal de Casación.

La decisión fue tomada por un colegiado de tres juezas, Francesca Vitale (quien presidió el juicio), Paola Di Lorenzo y Chiara Nobili. Este Tribunal puede solicitar una prisión preventiva o un arresto domiciliario porque esto se contempla por la Justicia para casos de violencia sexual grupal. Pero como el jugador reside en Brasil y este país no extradita a sus ciudadanos, la Justicia italiana puede enviar una orden de captura internacional al Estado. Otra posibilidad es detener al futbolista cuando éste ingrese a cualquier lugar de Europa. Aunque nadie imagina que Robinho se vaya del país ante este riesgo.

El delito de violencia sexual grupal contra una mujer albanesa ocurrió el 22 de enero de 2013, cuando era parte del plantel de Milan, en un club nocturno. La chica fue llevada al guardarropa en el Sio Café de Milán, donde fue víctima de "relaciones sexuales múltiples", según relató el sitio italiano La Stampa. La sentencia en primera instancia se conoció el 23 de noviembre de 2017.

Robinho había firmado contrato con Santos, pero el club le rescindió por presión de los sponsors, luego de difundirse audios de la Justicia italiana. En una de esas escuchas, Robinho dice: "Me río porque no me importa, la mujer estaba completamente borracha, ni siquiera sabe lo que pasó".