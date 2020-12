La Fórmula 1 se conmueve con el reclamo de Vettel a su jefe en su adiós de Ferrari

Sebastian Vettel concedió una larga entrevista a La Gazzetta dello Sport en la que resume sus seis temporadas como integrante de Ferrari.

Su fichaje. "Ya me había encontrado años antes con Montezemolo, pero no era el momento adecuado para ambos. Durante 2014 volvimos a estar en contacto. Fui a la casa de Marchionne a Suiza. Hablamos y nos hicimos una 'promesa de matrimonio'. El auténtico y real acuerdo lo negocié con Mattiacci, el entonces jefe del equipo. La idea era empezar una nueva era en Ferrari y me gustaba formar parte de ella".

Primera visita a Maranello. "Ya había estado de niño, pero el primer momento de verdad, como piloto, llegó a finales de noviembre de 2014, cuando pude dar alguna vuelta a Fiorano con un coche antiguo. Allí empecé a ser parte de la 'Scuderia', no sólo era una visita a la fábrica. Maranello, en sí mismo es un pueblo normal. La gran belleza de Italia es Ferrari".

Enzo Ferrari. "Debía ser un hombre muy especial por lo que hizo, construyó y dejó. Es la leyenda sobre la cual vivimos ahora. Me habría gustado tenerlo como jefe y haber negociado los contratos con él. Todas las historias que me contó Niki Lauda me hacen lamentarme por no haberle conocido".

Marchionne. "Es trágico que desapareciera de una manera tan imprevista. Para Ferrari fue una gran pérdida. Tenía un carácter duro, no era fácil ponerse de acuerdo, pero los éxitos obtenidos hablan por sí mismos. Era un óptimo mánager y organizó la empresa de una manera muy buena".

Binotto. "Lo traté por primera vez cuando corría con Toro Rosso. Era el responsable de los motores cliente que montábamos. Viví de cerca su crecimiento. Del departamento de motores, a director técnico y jefe de equipo. Nos respetamos mucho, pero entre nosotros nunca estuvo ese tipo de amor que está en la base de las relaciones de distinto tipo. Es un hombre pragmático. El tiempo nos dirá dónde estará en el futuro Ferrari llevada por él".

Leclerc. "Es un talento joven y estimulante. Un chico muy bueno que tendrá recorrido. Está en un momento de su carrera diferente al mío o al de Kimi Raikkonen, pero demostrará a largo plazo su valor. Será en Ferrari, donde estará un tiempo, o en otro equipo".

2020. "Nunca me he sentido solo en Ferrari este año. Era una situación extraña que nunca me había pasado. Aislar a las personas no es una característica de este equipo, ni tampoco de los italianos".

2021. "El futuro en F1 es sencillo: el proyecto con Aston Martin, un viaje emocionante para intentar llegar al top. Además de eso, sé que estoy en una posición privilegiada. Aún soy joven y tengo muchas puertas abiertas para el futuro. Tengo tres hijos, quiero estar seguro de que me ocuparé de ellos y hacerlos crecer con los valores correctos, adaptados a un mundo que está cambiando. La esperanza es mantener una mentalidad abierta y no hacerme viejo demasiado pronto".